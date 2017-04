Trump presionará a Xi sobre Corea del Norte y comercio en su primer encuentro

Washington, 5 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, iniciará mañana su primer encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, con la advertencia de que su país actuará unilateralmente ante Corea del Norte si es necesario, y con la exigencia de un mayor "equilibrio" en la balanza comercial con China.

Trump ha querido alejarse de Washington para su primer encuentro con el líder del país que ha sido, junto a México, el principal objeto de sus críticas en el plano internacional, y con el que ahora trata de entablar una relación "constructiva y formal", según el Departamento de Estado.

El mandatario se llevará para ello a Xi a su club privado de Mar-a-Lago, en West Palm Beach (Florida), donde también viajó en febrero con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, con el argumento de que allí podrían establecer un vínculo personal.

Las actividades durarán unas 24 horas y comenzarán este jueves por la tarde, cuando Trump y Xi volarán por separado hasta West Palm Beach junto a sus respectivas esposas, Melania y Peng Liyuan; tomarán un té para conocer a sus equipos y después cenarán juntos.

La parte formal de la visita tendrá lugar el viernes, con "una serie de reuniones que concluirán con un almuerzo de trabajo", según explicó hoy en una conferencia de prensa Matt Pottinger, el director para Asia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Trump dejó hoy claro que su gran prioridad en la reunión será hablar con Xi sobre las amenazas de Corea del Norte, que este mismo miércoles lanzó un nuevo misil balístico de medio alcance.

"Me voy a reunir muy pronto con el presidente de China en Florida. Hay una gran responsabilidad que tenemos, y se llama el país de Corea del Norte. Tenemos un gran problema", aseguró Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El líder estadounidense afirmó este domingo, en una entrevista con el diario Financial Times, que está "totalmente" dispuesto a actuar unilateralmente frente a las amenazas de Pyonyang, al asegurar que "si China no va a resolver (el problema de) Corea del Norte, nosotros lo haremos".

Por tanto, Trump advertirá a Xi que para Estados Unidos "se ha agotado el tiempo" para la paciencia en las gestiones diplomáticas, y Washington tiene ahora "todas las opciones sobre la mesa", según adelantó este martes un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

En concreto, Trump presionará para que Pekín "implemente estrictamente las sanciones y resoluciones de la ONU" contra Corea del Norte, dado que alrededor del "90 por ciento" del comercio exterior de esa nación se produce con China, según la misma fuente.

Se espera que, además de hablar de Corea del Norte, Trump plantee el tema de la falta de equilibrio en la balanza comercial entre Estados Unidos y China, que son sus mayores socios comerciales respectivos si se excluye a la Unión Europea como bloque.

La Casa Blanca no ha aclarado si Trump planteará el tema de la manipulación de divisas por parte de China, y no se espera que el mandatario amenace a Xi con la imposición de mayores aranceles, un tema sobre el que dijo en su entrevista con el Financial Times, que prefería dejar para su "próximo" encuentro con el líder chino.

El cambio climático, un tema que fue la principal fuente de cooperación bilateral durante la Administración de Barack Obama, no estará esta vez sobre la mesa, pero sí se espera que Trump exprese preocupación sobre la situación de derechos humanos en China, según una funcionaria del Departamento de Estado, Susan Thornton. EFE