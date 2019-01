Trump reitera que mantendrá el cierre administrativo en la frontera

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en que el muro con México es una "necesidad" y afirmó estar dispuesto a mantener el cierre parcial de la Administración "el tiempo que haga falta".



"El muro es una necesidad. Todas las otras cosas, los sensores y los drones, son una maravilla, funcionan si tienes un muro. Si no tienes el muro, no importa. Un dron no va a parar a un millar de personas de atravesar la frontera", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca.



El mandatario remarcó que "hay que dejar de lado la política y volver al sentido común".



"Dicen que se trata de una solución medieval. Es cierto. Es medieval porque funcionó entonces y funciona incluso mejor ahora", agregó el mandatario sobre su polémico proyecto fronterizo.



Minutos después, a su llegada al Capitolio para mantener conversaciones sobre este asunto, reiteró la necesidad de reforzar la "seguridad fronteriza", y aseguró estar dispuesto a mantener el cierre parcial "el tiempo que haga falta".



Trump realizó estas declaraciones antes de participar en un almuerzo con congresistas del partido republicano, y sostener más tarde un encuentro con jefes de la oposición demócrata en la Casa Blanca para tratar de desbloquear la situación.



Anoche, el mandatario dirigió un mensaje televisivo al país de ocho minutos de duración desde el Despacho Oval, transmitido en horario de máxima audiencia, en el que denunció "una crisis humanitaria y de seguridad creciente" en la frontera sur de EE.UU. que, según él, exige la creación del muro, para lo que solicita le sean aprobados 5.700 millones de dólares.



La oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes, ha insistido por su lado en que rechazará la entrega de fondos para la construcción del muro.

La incapacidad para alcanzar un pacto entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto federal ha forzado la parálisis parcial de la Administración gubernamental, que cumplió hoy su jornada número 19.



Además de distintas agencias que han debido suspender algunas de sus funciones a raíz de la falta de recursos, alrededor de 420.000 empleados considerados esenciales han continuado trabajando sin devengar sueldo, mientras otros 380.000 permanecen en licencia, también sin remuneración, recordaron los medios locales.



Trump se trasladará mañana jueves a la frontera sur en Texas, donde se encontrará con las autoridades para conocer de primera mano la situación en la zona.