Trump se prepara para aprobar el muro con México y vetar entrada a refugiados

Washington, 25 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobará esta semana varias medidas de seguridad, empezando hoy con el muro fronterizo con México para seguir con la limitación de la entrada de refugiados, el mantenimiento de la prisión en Guantánamo y la designación como terrorista del grupo Hermanos Musulmanes.

Esas son algunas de las medidas que Trump comenzará a tomar desde hoy y durante los próximos días, según recogen medios locales que citan a fuentes anónimas del Gobierno.

El propio Trump anunció anoche en Twitter que hoy tomará diferentes medidas relativas a la seguridad nacional, incluida la construcción del muro fronterizo con México.

Según el diario The New York Times, en su orden ejecutiva Trump destinará fondos federales para la construcción del muro, aunque no está claro de dónde provendrá ese presupuesto.

No obstante, para construir el muro, Trump necesita que el Congreso apruebe una partida de gasto que permita a Estados Unidos adelantar el dinero para que luego sea México, según ha reiterado el mandatario, el que pague la muralla fronteriza, una idea que ha rechazado frontalmente el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. estimó que el coste de construir una valla de una sola capa sería de 3,75 millones por kilómetros, a lo que habría que sumar otros 2,6 millones de dólares por kilómetro para la construcción de carreteras y vallas adicionales.

La frontera entre EE.UU. y México tiene más de 3.200 kilómetros y, de ellos, hay vallados 1.000 kilómetros, entre los que destaca la valla que separa Tijuana (México) de San Diego (California).

La construcción del muro es la primera de una serie de medidas que incluyen la reducción del número de refugiados que pueden entrar en Estados Unidos y el bloqueo temporal de aquellos que soliciten asilo y provengan de naciones "propensas al terrorismo", en las que Trump incluiría a Siria y buena parte de los países árabes.

La medida, según estas informaciones, afectaría a los visados de los inmigrantes que provienen al menos de Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán.

Además, según el diario The Washington Post, Trump ordenará negar fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, una acción con la que pretenden proteger de la deportación a los indocumentados.

Durante la campaña, Trump prometió que negará fondos federales a esas ciudades, conocidas como "ciudades santuario", cifradas en unas 300 en EE.UU. y que incluyen a Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

Según The Washington Post, debido a diferencias internas dentro del gabinete de Trump, no está claro si hoy el presidente firmará acciones ejecutivas relativas al Programa de Acción Diferida (DACA), que ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores).

Durante la campaña electoral, Trump prometió que eliminaría DACA, aunque después de su triunfo adoptó un tono más ambiguo y dijo que la decisión que tome hará que la gente esté "contenta y orgullosa".

Entre las órdenes ejecutivas que Trump firmará en los próximos días se incluye la inclusión en la lista de terroristas de EE.UU. a la organización de los Hermanos Musulmanes, una idea que ha sido respaldada en diferentes ocasiones por el Gobierno de Egipto y de los Emiratos Árabes.

Según los medios, Trump también firmará una orden ejecutiva para examinar si la CIA debe reabrir los llamados "lugares negros", unos centros secretos de la agencia localizados en el extranjero, clausurados por el expresidente Barack Obama en 2009 y que servían para interrogar y detener a sospechosos.

De manera adicional, en otro decreto, Trump se dispone a ordenar una revisión del Manual de Campo para el Ejército para determinar si deben usarse ciertas técnicas para los interrogatorios.

Según la agenda oficial, Trump llegará a las 13.25 hora local (18.25 GMT) al Departamento de Seguridad Nacional, donde supuestamente va firmar las órdenes ejecutivas en presencia de empleados de ese departamento y de familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados. EFE