Trump tacha de "enfermo y perturbado" al autor del ataque en Nueva York

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó de "enfermo y perturbado" al autor del atropello múltiple que dejó al menos ocho muertos y más de una docena de heridos en el centro de Manhattan.

"En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN ESTADOS UNIDOS!", dijo Trump en un tuit.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!