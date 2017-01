Trump visitará hoy la CIA para "agradecer" a los servicios de inteligencia

Washington, 21 ene (EFE).- El nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, visitará hoy la CIA para "agradecer" al personal de los servicios de inteligencia del país, según adelantó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

A través de su cuenta de Twitter, Spicer anunció la visita de Trump a las instalaciones de la CIA y dijo que el presidente, que asumió el cargo este viernes, está "entusiasmado por dar las gracias a los hombres y mujeres de la comunidad de inteligencia".

La relación de Trump con los servicios de espionaje del país ha sido bastante tensa en las últimas semanas, a raíz de las reticencias del mandatario a dar por buena la conclusión, compartida por agencias como la CIA y el FBI, de que Rusia orquestó una estrategia de ciberataques para ayudarle a ganar las elecciones presidenciales.

Rusia ha negado su implicación en esos ciberataques y Trump se mostró escéptico al respecto hasta el pasado 11 de enero, cuando reconoció por primera vez que Moscú estuvo detrás de ellos.

Trump ha prometido que en 90 días desde su investidura su equipo presentará un "informe completo" sobre ciberataques y filtraciones, lo que le permitirá ofrecer su versión de un escándalo que comenzó con la infiltración en las comunicaciones del Partido Demócrata, orquestada según EE.UU. por Rusia, con la intención de influir en el resultado de las elecciones de noviembre.

Mientras, el candidato de Trump para dirigir la CIA, Mike Pompeo, ha contradicho a su futuro jefe al subrayar a Rusia como una de las "principales amenazas" para EE.UU. y rechazar frontalmente el uso de métodos de tortura durante los interrogatorios de esa agencia de inteligencia.

Antes de su visita a la CIA, Trump comenzó su primer día completo como presidente de EE.UU. en la Catedral Nacional de Washington, donde asistió junto a su familia a un servicio religioso de bendición que pone fin a los actos oficiales de su investidura y marca el inicio de su mandato.

Tras pasar su primera noche en la Casa Blanca, Trump recurrió a primera hora a su cuenta personal de Twitter, no a la oficial asignada al presidente de EE.UU. (@POTUS), para dar las gracias específicamente a la cadena conservadora Fox y a "otros muchos medios" que no mencionó por las "GRANDES reseñas" de su discurso de investidura.

Varios influyentes diarios, entre ellos The New York Times, han publicado hoy editoriales en los que afirman que Trump ofreció en su discurso de investidura una visión pesimista y oscura de EE.UU. que no es real. EFE