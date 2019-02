Trump y Kim Jong-un inician hoy su segunda cumbre

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunen hoy a solas y compartirán una cena en Hanói al inicio de su segunda cumbre, centrada en la desnuclearización de Corea del Norte y la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas.



Ocho meses después de su histórico primer encuentro en Singapur, Trump y Kim volvieron a verse en el lujoso hotel de estilo colonial francés Sofitel Legend Metropole, en la capital de Vietnam.



Trump y Kim conversarán durante veinte minutos, según la Casa Blanca, y después se les unirán cuatro de sus asesores para una cena de una hora y 35 minutos, que el lado estadounidense ha descrito como un encuentro "social" más que de trabajo.



A Trump le acompañarán en la cena el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; mientras que Kim acudirá junto al titular de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, y el principal responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Yong-chol, según Washington.



La cumbre continuará el jueves con una agenda que todavía no se conoce, pero se espera que Trump y Kim intenten avanzar hacia una "definición compartida" de lo que significa la desnuclearización, una tarea no poco ambiciosa dado que Pionyang considera que ese proceso debería incluir también a Corea del Sur.



Según informes de prensa, la cumbre podría concluir con la firma de una declaración de paz en la península coreana, un documento político y no vinculante pero que tendría un peso simbólico claro en una región que sigue técnicamente en guerra tras el armisticio de 1953.



También se espera que EE.UU. y Corea del Norte establezcan oficinas "de enlace" en sus respectivas capitales, lo que supondría un primer paso en el camino para iniciar relaciones diplomáticas entre los dos históricos enemigos.