Uber, el dolor de cabeza de Europa y Estados Unidos

Los países europeos y los Estados Unidos tratan de encontrar una solución permanente al problema de Uber. Hay tensión entre los taxistas y los trabajadores del sistema Uber en estos países, ya los taxistas acusan a Uber de no competir justamente, no pagar impuestos, no tener las licencias necesarias y causar problemas de seguridad.

De acuerdo con la información obtenida por la Agencia Anadolu, en Turquía también se han incrementado las tensiones entra los taxistas y los prestadores de servicio Uber, sumándose a EEUU y los países europeos donde este tipo de problemas empezaron hace varios años. Desde su inicio, Uber no ha sido bien recibido por las asociaciones de taxis en varios países europeos.

Algunos de los taxistas que comenzaron la batalla legal contra Uber llevan años luchando en el litigio. Uber siempre está un paso por delante de las regulaciones legales en muchos países con miles de millones de dólares en presupuesto y asesoramiento legal.

Si los conductores de taxi son favorecidos, como sucede en muchas empresas que operan en el campo digital, Uber continúa operando rápidamente al encontrar una brecha diferente en la legislación. En este caso, Uber cambia su nombre o continúa trabajando como un servicio de turismo, limusina o empresa de transporte con licencia.

Los taxis que trabajan en Europa y Estados Unidos señalan que Uber no compite justamente, no paga impuestos y no tiene las licencias necesarias. Los taxistas que trabajan de manera legal subrayan que los clientes no dejan de usar la aplicación móvil debido a sus precios accesibles.

Uber está activo en ciudades importantes de Europa como Amsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Bucarest, Birmingham, Cracovia, Kiev, Praga, Roma, Londres, Bratislava, Manchester, Estocolmo, Estrasburgo, Copenhague, Dublín, Minsk, Viena, Munich, Ginebra, Varsovia, Helsinki, Zurich y París.

Decisión del Tribunal de Justicia Europeo

A pesar del reclamo de Uber ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, el tribunal decidió que la empresa era una "compañía de transporte" y no una "plataforma digital” en diciembre de 2017.

La decisión cita: “El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes”. Es por esta razón que los Estados miembros “pueden regular las condiciones para la prestación de este servicio".

De acuerdo con una decisión similar, Uber debe obtener permisos de las autoridades locales, como las compañías de taxis, para cumplir con las regulaciones y poder operar en los 28 países que son miembros de la Unión Europea.

A pesar de la decisión del tribunal, la compañía se encuentra en un vacío legal de algunos países.