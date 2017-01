Un juez canadiense que apoyó en su tribunal a Trump dejará de juzgar casos

Toronto (Canadá), 6 ene (EFE).- Un juez canadiense que apareció en su tribunal con una gorra con el eslogan de Donald Trump "Make America Great Again" ("Hacer a EE.UU. grande de nuevo") fue forzado a dejar de juzgar casos, informaron hoy los medios locales.

Bernd Zabel apareció en su tribunal el pasado 9 de noviembre, un día después de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, con la ya famosa gorra roja que muchos de los partidarios del presidente electo adoptaron durante la campaña electoral.

Zabel fue criticado por su gesto, que cuestionó su imparcialidad para juzgar casos, y varios grupos judiciales solicitaron una investigación de las acciones del magistrado.

El juez se disculpó diciendo que no era una declaración política o respaldo de los "puntos de vista y comentarios de Donald Trump", sino un "error de juicio".

Pero el periódico The Toronto Star reveló posteriormente que Zabel no sólo apareció en su tribunal con la gorra de Trump, y que la colocó en su mesa a la vista de todos durante la jornada del 9 de noviembre, sino que también expresó su apoyo al presidente electo en el tribunal.

"Que se enojen los otros jueces porque todos votaron por Hillary. Yo fui el único partidario de Trump ahí, pero no importa", declaró Zabel, según la transcripción oficial de la vista judicial.

El Consejo Judicial de la provincia de Ontario, donde ejerce Zabel, todavía no ha emitido una decisión sobre las acciones del juez pero The Toronto Star informó hoy que el organismo confirmó que el polémico juez no juzgará más casos. EFE