¿Un meteorito cayó en la Florida?

El pasado fin de semana, el cielo de la Florida y el sur de Georgia se iluminó por unos segundos como consecuencia de la aparente caída de un meteorito, que fue captada por varias personas.

En redes sociales, algunos internautas se hicieron eco del hecho, pidiendo explicaciones y describiéndolo como “si se hubieran encendido las luces”.

Por su parte, el Servicio de Meteorología Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Tallahassee ha confirmado que el fenómeno natural ocurrió poco antes de la medianoche del domingo 30 de marzo.

El hecho quedó registrado en el sistema de satélites GOES, un rastreador de rayos global que “capta destellos de iluminación cuando hay tormentas eléctricas”, según ha informado NWS a través de su cuenta de Twitter.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ