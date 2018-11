Un recorrido por la vida de Petkoff, el irreductible izquierdista que enfrentó al chavismo

El economista, político y reconocido periodista venezolano Teodoro Petkoff murió a los 86 años dejando una importante huella política y periodística con acciones que en sus últimos 20 años se tradujeron en el combate al chavismo con el que nunca comulgó pese a haber sido un exguerrillero comunista.



Nació el 3 de enero de 1932 en el estado occidental de Zulia, de madre polaca y padre búlgaro de ideas comunistas.

Graduado Cum Laude en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ingresó a las filas del Partido Comunista de Venezuela (PCV) aunque se separó de la militancia política para internarse en la selva como guerrillero.



Estas actividades lo llevaron a la cárcel en tres oportunidades, logrando escapar dos veces, la primera de ellas, en 1963, deslizándose por sábanas amarradas desde un hospital militar, donde fingía estar enfermo.



En 1967 escapó a través de un túnel construido por debajo del denominado Cuartel de San Carlos.



El entonces presidente, Rafael Caldera, en su primer período de mandato en ese momento, indultó a Petkoff cuando estuvo encarcelado por tercera vez en 1969.



En 1971 fundó el Movimiento Al Socialismo (MAS) como una división del PCV y bajo la bandera de este partido fue diputado al Congreso Nacional y candidato presidencial en 1983 y 1988.



Foto: AP.



Su experiencia en el área económica le llevó a desempeñarse como Ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación durante el segundo gobierno de Caldera (1996-1999).



Petkoff se desligó del MAS durante la campaña presidencial de 1998, tras negarse a apoyar la candidatura de Hugo Chávez que finalmente fue electo en diciembre de ese año.



Se inició entonces en el periodismo como director del diario "El Mundo" en el que, según señala el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) "sus editoriales desnudaban, con una mezcla de sarcasmo y dardos envenenados, la deriva autoritaria de quienes gobernaban".

El Ipys destaca el caso de Petkoff como "el primer aviso de que el chavismo no consentiría la opinión crítica", cuando el Gobierno de Chávez presionó al entonces editor del diario, Miguel Ángel Capriles López, para que sacara de la dirección del tabloide a Petkoff.



En el año 2000 fundó el Diario Tal Cual, que se caracterizaba por poner en sus tapas editoriales firmados por él en los que hacía denuncia y frente, convirtiéndose así en uno de los medios venezolanos más críticos con el chavismo, y que a partir del 2003 recibió presiones judiciales por parte del gobierno de Chávez.



Unas diez demandas judiciales fueron interpuestas contra el medio, siendo una de las más graves la que tenía a Diosdado Cabello, número dos del chavismo y en ese momento presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Cabello se basó en el contenido de una columna de opinión que circuló en el rotativo para establecer una fuerte multa económica a Tal Cual e imponerle una prohibición de salida del país y presentación ante tribunales a Petkoff y el resto de su directiva.



Tal Cual se convirtió en un medio digital "que sigue vivo pese a las amenazas, juicios y bloqueos", según señala hoy el sitio.



Foto: AP.

Petkoff recibió en 2015 el premio de periodismo Ortega y Gasset en su residencia en Caracas de manos del ex jefe de Gobierno español Felipe González, quien lo recogió por su imposibilidad de salir de Venezuela.



Ese año, en una entrevista concedida a Efe, aseguró que las circunstancias por las que no pudo recibir el galardón "define bien la situación del país".



"Hay una libertad acosada, no extinguida sino acosada, en la que quien no tiene miedo actúa, como es nuestro caso, pero hay gente que tiene miedo y se abstiene de expresar sus posiciones", señaló.



Aun así, aseguró entonces que seguirían en su empeño por sacar el periódico adelante.



Para Petkoff, el chavismo, "aún en vida de Chávez ya no era tal sino un régimen personalista, y ahora es madurismo, una versión degradada del chavismo", en alusión al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Petkoff afirmaba en 2015 que el Gobierno "ejerce una presión permanente sobre los medios, los acosa, lo que obliga a algunos de ellos a cerrar o a dejarse comprar por empresarios afines al Ejecutivo, con lo que se convierten en parte del sistema".



Desde 2012, Petkoff presentaba un delicado cuadro de salud.



El actual director de Tal Cual, Xavier Coscojuela, confirmó a periodistas que, aunque "estaba más o menos estable" falleció en su casa, víctima de un infarto.



Coscojuela dijo además que el diario "continuará defendiendo al libertad de expresión, tal como lo hacía Teodoro Petkoff".