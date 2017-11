Un terrorista mata a ocho personas en un atropello múltiple en Nueva York

(Actualiza con datos del autor del atenado)

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 31 oct (EFE).- Un atentado terrorista, aparentemente de inspiración islámica, causó hoy ocho muertos y más de una decena de heridos por un atropello múltiple en Manhattan perpetrado por un sujeto que fue herido por la Policía y que ha quedado detenido.

Aunque las autoridades sólo han señalado que el sujeto tiene 29 años, medios locales lo identificaron como Sayfullo Saipov, un inmigrante de Uzbekistán que había llegado a Estados Unidos hace siete años.

De acuerdo con los informes oficiales, el sujeto, que conducía una camioneta, irrumpió en un carril para bicicletas en el suroeste de Manhattan y arrolló a la mayoría de las personas a lo largo de unas quince cuadras.

El vehículo terminó chocando contra un autobús escolar y el sujeto salió de la camioneta empuñando una pistola de perdigones y otra de paintball, antes de que recibiera uno o varios disparos en el abdomen y quedara detenido.

Según medios locales, testigos de los hechos oyeron cómo el atacante gritaba "Allahu Akbar" (Alá es grande). La policía sólo confirmó que el sujeto, al salir del vehículo, lanzó algunos gritos que eran "consistentes con la calificación de acto terrorista".

Según una persona que asegura ser amiga del atacante, Kobiljon Matkarov, el presunto terrorista vivía recientemente en el vecino estado de Nueva Jersey, aunque tenía documentos que indicaban que había residido previamente en la ciudad de Tampa (Florida).

Según el diario The New York Times, los investigadores han encontrado dos notas manuscritas en árabe cerca del vehículo que utilizó Saipov en las que se apunta su fidelidad al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Las imágenes grabadas en teléfonos móviles y reproducidas por la televisión mostraron al sujeto, con una larga barba, caminando por la calle y portando las dos pistolas.

El atentado se registró hacia las 15.05 hora local (19.05 GMT) y la zona quedó completamente acordonada por fuerzas policiales, vehículos oficiales y ambulancias.

"Este es un vecindario tranquilo, es muy raro que eso ocurra", dijo a Efe Jailine Maldonado, una estudiante de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Bicicletas en el pavimento, heridos y cuerpos cubiertos con sábanas era la escena poco después del atentado, que llenó de asombro y terror a transeúntes, estudiantes y residentes de esa zona.

Decenas de periodistas y de curiosos que captaban en sus móviles la escena abarrotaron la esquina de las calles Chambers y Greenwich del bajo Manhattan, mientras algunos testigos contaban de lo ocurrido, como Chris Vélez.

Vélez dijo a Efe que caminaba hacia el colegio cuando escuchó tres disparos. "Continué hacia la escuela y fui a la biblioteca desde donde vi en la calle dos cuerpos, uno separado del otro y varias bicicletas", dijo el joven de 24 años.

"Había mucha policía y escuché los helicópteros", agregó.

John Williams caminaba por la zona cuando vio a dos mujeres y un grupo de unos diez niños que corrían hacia él. "Una niña de unos cinco años dijo que había un hombre armado y casi de inmediato escuché entre cinco y diez disparo", contó el testigo.

Indicó además que vio a un hombre tendido en el suelo, boca abajo, y a otro que corría hacia el parque.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el ataque como "un cobarde acto de terrorismo" que costó la vida de "ocho inocentes" que se encontraba en el lugar, cerca de la orilla del río Hudson.

"Ha sido una tragedia horrible", agregó De Blasio, que estaba acompañado por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, y por el jefe de la Policía de Nueva York, James O'Neill.

Seis de las víctimas, todas ellas varones, perecieron en el lugar de los hechos y las otras dos personas murieron mientras eran transportadas a un hospital.

Dos de los heridos son menores que iban en el autobús con el que chocó el vehículo del autor del atentado.

No se ha facilitado una cifra exacta de heridos, pero las autoridades señalaron que entre ellos hay once personas que sufrieron lesiones graves, aunque no está en riesgo su vida, y señalaron que posiblemente haya más personas lesionadas.

El incidente ocurrió horas antes del multitudinario desfile de Halloween, que reúne a miles de personas disfrazadas por las calles del West Village, cercano al lugar del atentado.

No obstante, las autoridades indicaron que el evento se celebraría como habitualmente y con una presencia reforzada de seguridad. EFE

