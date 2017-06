Unionistas norirlandeses se muestran abiertos a brindar su apoyo a May El Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP) se mostró hoy abierto a negociar su apoyo en el Parlamento al Partido Conservador en caso de que la primera ministra, Theresa May, no logre revalidar la mayoría absoluta, como sugiere una encuesta a pie de urna en el Reino Unido.