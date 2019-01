Unos 7.000 evacuados en el sur de Tailandia por la tormenta Pabuk

Alrededor de 7.000 personas se encuentran alojadas en centros de evacuación de la sureña provincia tailandesa de Nakhon Si Thammarat, a donde llegó la tormenta Pabuk, informaron las autoridades provinciales.



El número podría aumentar entre los 30.000 y hasta los 80.000 evacuados solo en esta provincia, declaró a Efe Udomporn Kan, secretario del Departamento de Prevención de Desastre y Mitigración de la citada región.



La tormenta afectará además en plena temporada alta a algunas de las islas más turísticas del país, donde se han cancelado desde el jueves los vuelos y los ferris.



Conforme al último parte del Departamento de Meteorología, Pabuk avanza más rápidamente de lo que se esperaba y tocó tierra a las 12.45 hora local en Nakhon Si Thammarat con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.



La tormenta afectará hasta el sábado a gran parte de la costa meridional de Tailandia con fuertes precipitaciones y con la amenaza de provocar inundaciones repentinas o corrimientos de tierra.

El servicio de transbordadores con destino a las turísticas islas de Samui, Tao y Phangan, ha sido cancelado y las autoridades locales tienen preparado un plan de evacuación ante el peligro de inundaciones.



La aerolínea Bangkok Air anunció la cancelación de todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto de Samui y agregó que irá actualizando información conforme se acerque la tormenta.



Otras compañías aéreas de bajo coste, como Air Asia o Nok Air, también han anunciado la anulación de sus servicios para esta jornada en varios aeródromos de la región sur.



"De momento no nos han dado ninguna indicación. He leído que otras islas han organizado lugares para acoger a turistas pero no tengo noticia que lo hayan hecho aquí", explica a Efe la española Patricia Pachón, de 36 años, que se encuentra de viaje en Koh Phangan desde el viernes pasado.



El artista visual colombiano Carlos Monroy, de 34 años y que lleva en Koh Tao desde el miércoles con un grupo de amigos, relató como ayer les aconsejaron cambiarse de hotel a un lugar más seguro al norte de la isla.



"Nos dijeron que nos podíamos ir esa tarde en barco, pero todo el mundo andaba corriendo desesperado y nos pareció que ir a otra isla no tenía sentido. Aquí por lo menos tenemos un techo", explicó Monroy.

Los vientos podrían crear olas de hasta 5 metros en el golfo de Tailandia e inundar parte del litoral, según los expertos.



Varias pequeñas poblaciones de pescadores han cesado sus actividades debido al temporal, que afectará a la región hasta el sábado.