Urgen aprobar límites en EEUU para circulación de camiones de carga mexicanos

Según un comunicado de la Asociación de Camioneros Propietarios y Operadores Independientes (OOIDA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos, los tres países firmaron un pacto hace seis meses que incluye restricciones a los camiones mexicanos que trabajan en las zonas fronterizas comerciales.



Las cláusulas establecen que "solamente personas estadounidenses, utilizando camiones y autobuses construidos y registrados en Estados Unidos, podrán realizar servicios de transporte" de este lado de la frontera, de acuerdo a la nota.



Todd Spencer, presidente de la asociación, que tiene más de 160.000 miembros y es la mayor de su tipo en el país, declaró que las nuevas provisiones pondrán fin a las actuales que permiten circular por rutas estadounidenses a empresas y camioneros mexicanos "que no son sometidos a las mismas regulaciones ambientales y de seguridad" que los conductores locales.



Durante décadas, la asociación se ha opuesto a las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés), porque permite que el accionar de los camioneros mexicanos "perjudique a los pequeños operadores independientes (de EE.UU.) y ponga en peligro la seguridad en las carreteras", agregó.



La asociación cree que el nuevo acuerdo T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés), que reemplaza al TLCAN, "brinda la oportunidad de modificar esas reglas y finalizar el sistema no recíproco establecido".



Según Spencer, estadísticas del Departamento de Transporte indican que la tasa de choques protagonizados por camioneros mexicanos es 2,8 veces más alta que la de los conductores estadounidenses.



Para los camioneros independientes estadounidenses, el tratado, que ha sido renegociado a instancias del presidente Donald Trump, es la mejor oportunidad para "impedir que los camioneros mexicanos no regulados transporten cargas" dentro del país, dijo OOIDA.



Spencer señaló que su asociación continuará trabajando con el Gobierno federal y el Congreso para asegurar que estas nuevas regulaciones permanezcan en el texto final.



El nuevo acuerdo se firmó el pasado 30 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), en el marco de la cumbre de líderes del G20, y para entrar en vigor debe ser ratificado por los Congresos de los tres países.