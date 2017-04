Uruguay cierra el primer trimestre sin casos de dengue, zika y chikunguña

Montevideo, 4 abr (EFE).- Uruguay cerró el primer trimestre del año sin casos autóctonos o importados de dengue, zika y chikunguña, pero no debe "bajar la retaguardia" porque se aproxima la Semana Santa, dijo hoy a la prensa el director general del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian.

Pese a que la conferencia fue "para dar buenas noticias", Quian advirtió que el país continúa con "un número elevado de circulación de mosquitos Aedes aegypti" y que deberán ser precavidos ante la gran cantidad de gente que viajará dentro y fuera del país por Semana Santa.

"Hay que mantener los cuidados personales a lo largo de los viajes con el uso de repelente y ropa apropiada. Al volver ante cualquier síntoma se debe consultar rápidamente, sobre todo con fiebre, malestar, dolor binocular y manchas en la piel porque estos buenos números queremos mantenerlos a lo largo del año", destacó.

Asimismo, el director del Ministerio explicó que "hay que tener la guardia en alto todo el año" debido a que cuando no esté presente el mosquito a causa de las bajas temperaturas se estarán formando las larvas y, en la medida que se pueda evitar su crecimiento, el Aedes aegypti volverá en menor cantidad.

En tanto, señaló que no se harán fumigaciones masivas ya que no se recomiendan a no ser que aparezca un caso de enfermedad y se quiera evitar un brote.

Al comienzo del año la viceministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo a Efe que Uruguay se encontraba en "alerta máxima" por la presencia del mosquito con una densidad superior a otros años.

Lustemberg corroboró que en lo que va de año se confirmó un caso de chikunguña de un ciudadano uruguayo que viajó a Brasil, pero cuyos síntomas habían comenzado en 2016, por lo que no cuantifica como un caso de 2016, explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Salud. EFE

