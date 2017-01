Venezuela abrirá 28 gasolineras para vehículos de Brasil y Colombia

El gobernador del estado venezolano de Táchira (oeste), el chavista José Vielma Mora, informó hoy que el país caribeño abrirá 28 estaciones para la venta de combustible en moneda internacional a vehículos procedentes de Brasil y Colombia, así como 12 casas de cambio para el flujo de divisas.



En declaraciones a los periodistas, Vielma Mora explicó que estos lugares destinados a la venta de combustible serán distribuidos en los estados Táchira, Zulia (oeste), Apure (suroeste) y Amazonas (sur) y que el proceso de apertura "va poquito a poco".



El lunes pasado autoridades venezolanas indicaron que en las poblaciones de Ureña (Táchira) y Paraguachón (Zulia) se habían abierto estaciones para vender gasolina de 91 octanos y diesel en divisa internacional.



La gobernación del Táchira precisó entonces que la gasolina se venderá a 1.200 pesos colombianos por litro (0,38 euros), precio que se cobrará "no solamente a los vehículos con placa colombiana y que residen en Colombia", sino también a aquellos que tengan matrícula venezolana, pero que vivan del lado colombiano de la frontera.



Vielma Mora dijo hoy que también habrá al menos un punto de venta de combustible para vehículos procedentes de Brasil en la población de Santa Elena de Uairén, limítrofe con la nación carioca.



Por otra parte, el gobernador anunció la constitución y puesta en marcha de 12 casas de cambio, aunque no precisó dónde estarán ubicadas.



"No vamos a hacer el cambio del 1 a 1 peso - bolívar sino que vamos a darle el valor real que es 4.4 en Venezuela, para que vea cómo no le hacemos daño a nadie", sostuvo y agregó que Venezuela espera vender a Colombia fertilizantes, urea, lubricantes y tubos de P.V.C de alta y baja densidad.



Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que existe una fuerte actividad de contrabando de todo tipo de productos, entre ellos el combustible.