Venezuela: entre la dolarización y la 'petrolización'

Dos empleadas de una farmacia al sureste caraqueño conversan mientras esperan clientes. Hablan del petro, la novedosa moneda virtual venezolana cuya preventa inició el 20 de febrero y, según cifras oficiales, ha recibido más de 171.000 ofertas de compra, que superan los mil millones de dólares. “Si compras un petro, te mandan un barril de petróleo a tu casa y eso vale mucho”, le dice una a la otra.

Aunque la afirmación es falsa, no son las únicas confundidas. Desde el 3 de diciembre de 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció su creación para "avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional", han sido muchas las dudas en torno al petro, dentro y fuera de Venezuela, incluso para los expertos.

La principal inquietud gira en torno a qué es. En una entrevista radial realizada el pasado viernes, el economista venezolano y experto en petróleo, Leonardo Buniak, negó que se tratara de una criptomoneda, como ha dicho el Gobierno.

“El petro es una emisión de título de deuda, es un esquema de financiamiento para intentar darle oxígeno al flujo de caja de moneda extranjera que tiene Venezuela, que es completamente deficitario”, explicó Buniak a una emisora local.

Para el doctor en Computación y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Víctor Theoktisto, es un criptoactivo, basado en la reserva de petróleo.

“Eso no significa que se va a vender la reserva. Vamos a emitir un activo, lo vamos a cifrar con la tecnología de blockchain, de la cadena de bloques. Eso le va a dar seguridad, eso le va a dar inviolabilidad, etc.”, explicó en entrevista con la Agencia Anadolu.

Para ambos, la diferencia con las criptomonedas radica en que mientras estas son fiduciarias, el petro tiene un respaldo, en este caso en el valor del barril de petróleo; pero más adelante también en el de otros recursos como el oro, el coltán, el diamante o el gas.

Ya Maduro anunció que esta semana lanzará el petro oro, para “fortalecer al petro” y “contribuir al desarrollo de la economía venezolana”.

Sin embargo, a juicio de Buniak, el petro no es una solución: “Venezuela tiene un problema de hiperinflación producto de un crecimiento desbordado y desproporcionado de la liquidez monetaria”. La dolarización, en cambio, podría serlo.

Además, acotó en la entrevista radial, los 5 mil millones de barriles de crudo que, según el Ejecutivo, respaldan al petro, están en un espacio que, aseguró, no está produciendo petróleo “porque ni siquiera hay un contrato comercial para explotarlo”.

No obstante, para Theoktisto, el petro o la "petrolización" permitirá fortalecer al devaluado bolívar y estabilizar los cambiantes precios en el país, que se calculan al cambio no oficial del dólar: “Como el petro está asociado al precio de venta del barril, no es manipulable por especulación”.

Maduro ha anunciado algunos servicios que se pagarán con el petro, entre ellos los consulares, los asociados a las aerolíneas y a los operadores turísticos. También el combustible que se vende en la frontera con Colombia. Todo esto fue aprobado por el Ejecutivo sin un manual sobre cómo se harán estos pagos.

La fase de preventa del petro durará 30 días, hasta el 19 de marzo, cuando empieza la venta efectiva. Aunque Turquía no figura entre los 127 países que, según Maduro, han participado hasta el momento en la preventa (entre ellos Afganistán, Rusia, Corea del Sur, Cuba y China), el superintendente de las criptomonedas de Venezuela, Carlos Vargas, dijo que el Gobierno esperaba atraer a inversionistas turcos.

La oposición venezolana y el sindicalismo petrolero han criticado la iniciativa por considerar que se trata de un nuevo mecanismo de endeudamiento. Alegan también que es ilegal.