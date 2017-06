Videgaray dice que "aún pueden pasar muchas cosas" sobre Venezuela en Cancún

(Cancún) México, 19 jun (EFE).- El canciller mexicano, Luis Videgaray, llamó hoy a "estar atentos" porque "aún pueden pasar muchas cosas" sobre la crisis de Venezuela en la Asamblea General de la OEA, que se celebra en Cancún entre hoy y el miércoles.

"Estén muy atentos, todos los escenarios están abiertos, pueden pasar muchas cosas, vamos a evaluar todas las opciones", dijo hoy Videgaray, anfitrión de la Asamblea, en una rueda de prensa tras la reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela.

Ese encuentro, que era la continuación de otro celebrado el 31 de mayo en Washington, volvió a quedar suspendido hoy hasta una fecha indeterminada después de que ninguna de las dos propuestas presentadas lograra los 23 votos necesarios, pero es posible que el tema prosiga en la Asamblea.

"Vamos a seguir con más fuerza, con más convicción, aquí no estamos contando votos sino trabajando por la vida de cientos de miles de venezolanos que están pasando por una situación inaceptable e intolerable", indicó Videgaray, que no precisó más al respecto.

Una de las opciones que se barajan, según informaron a Efe fuentes diplomáticas, es que el grupo de países liderado por México presente una propuesta de resolución en el marco de la Asamblea, donde solo son necesarios 18 votos.

El texto que hoy presentaron, que pedía reconsiderar la Asamblea Constituyente de Venezuela, no pudo prosperar porque solo obtuvo 20 votos y, en una reunión de cancilleres, son necesarios 23.

Tampoco prosperó el otro documento, presentado por San Vicente y las Granadinas y otras naciones caribeñas, que no incluía esa demanda.

"Ese es el punto más diferente entre las dos resoluciones", apuntó Videgaray, para subrayar que, no obstante, "hubo veinte naciones, incluidas seis del Caribe, que dijeron con toda claridad que (Venezuela) reconsidere la convocatoria a una Asamblea Constituyente que no está uniendo al país, que no es vía de solución".

Haya o no una iniciativa sobre la crisis de Venezuela en el marco de la Asamblea, que inauguró esta noche el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la reunión de cancilleres quedó "abierta", es decir, que puede proseguir en la que sería ya una tercera sesión.

"Hubo veinte votos a favor y ocho abstenciones, hay terreno para avanzar, cuánto tiempo eso va a durar, no estamos claros, pero la reunión de consulta continúa abierta", indicó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, en una rueda de prensa conjunta con varios ministros.

Ante la falta de acuerdo en la sesión, once países -Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EE.UU., Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú- emitieron una declaración de prensa en la que reiteran sus demandas clave al Gobierno venezolano, entre ellas, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente y la liberación de los políticos presos. EFE

cg/arm