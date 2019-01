[Video] Hombre arrasó un hotel con una excavadora porque no le pagaban su sueldo

Impactados quedaron los habitantes de Merseyside en Reino Unido al ver que un hombre desconocido arremetía contra la recepción de un hotel dentro de una excavadora.

Según testigos presenciales, el conductor pertenece a una de las contratas que se han encargado de la construcción del hotel. Durante su ataque, se escuchó al agresor mencionar a gritos un supuesto pago de 600 libras que no se había hecho efectivo.

El hombre además asaltó el lugar y después de media hora en la que otros trabajadores intentaban detener sin éxito el asalto, el agresor salió del edificio y abandonó la excavadora.

La policía de Merseyside confirma haber recibido una denuncia por un asalto con excavadora, pero su autor aún no ha podido ser localizado.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL