[Video] Joven entra en llanto después de ser abrazada por el príncipe Harry en Australia

La joven que fue identificada como India Brown tenía un cartel que decía "¡Llevo aquí desde las 4 de la madrugada! ¡¡Te he querido desde que tengo 8 años!!". Una vez el príncipe pasó por su lado no dudo en abrazarla, saliéndose de los parámetros establecidos por la monarquía. De inmediato, Brown comenzó a llorar de la emoción por el tierno gesto.

(Le puede interesar: El príncipe Enrique y Meghan Markle esperan su primer bebé)



Foto: AP.

Todas las personas que estaban esperando a los duques de Sussex quedaron igual de sorprendidos y reaccionaron con un noble "Ohh".

PURE JOY: Prince Harry fan breaks down in tears when the Duke of Sussex stops to hug her after spotting her sign in the crowd.



The placard read, "Been Here Since 4 am! Loved U Since I Was 8!!!" https://t.co/hO1UUc8i3f pic.twitter.com/epGSZjuYm3