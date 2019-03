[Video] Mujer resultó brutalmente atacada por intentar tomarse una selfie con un jaguar

Después de que una mujer intentará tomarse una selfie con Jaguar, terminó con fuertes lesiones luego de ser atacada por el animal.

El hecho se dio en el zoológico Wildlife World de Arizona en Estados Unidos, donde la mujer entró a la jaula del animal salvaje para tomarse una fotografía, pero fue atacada por el animal, que la mantuvo atrapada.

De acuerdo con directivas del zoológico, no es la primera vez que el animal ataca a un visitante porque algunos de los que asisten al lugar intentan ingresar de manera arbitraria a las jaulas por lo que arriesgan su vida. De igual forma el Zoológico se disculpó por lo ocurrido.

La mujer que fue trasladada a un centro de salud, se encuentra fuera de peligro.

GRAPHIC VIDEO ALERT



Just in to #12News: a woman was attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo. This video of the victim and the jaguar comes courtesy of Adam Wilkerson. pic.twitter.com/o6wmlda4Ey