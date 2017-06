Viuda de periodista mexicano denuncia "falta de interés" en esclarecer crimen

Culiacán (México), 15 jun (EFE).- Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdez, asesinado hace un mes, declaró hoy que no tiene "ninguna confianza" en que las autoridades esclarezcan el crimen debido a la "falta de interés" que demuestran.

"Hoy se cumple un mes de que asesinaron a Javier, al padre de mis hijos, a mi compañero de casi 30 años, y no hay ninguna señal de que su muerte vaya a ser esclarecida", dijo Triana a Efe durante una manifestación en Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa.

"Entonces, no hay ninguna confianza en las autoridades. Más bien hay que preguntarnos ¿de verdad hay autoridad en este país?", añadió.

Al preguntársele a qué atribuye que haya pasado un mes sin resultados en la investigación, replicó: "A la falta de interés, a la incapacidad que demuestran las autoridades todos los días. Y eso lo vemos en la lentitud de las investigaciones, en que las pocas veces que se han acercado para informarnos sobre avances pues la verdad podemos percibir que son nulos".

"Yo no quiero pensar que no están haciendo su trabajo porque es su obligación y para eso les pagan, pero los hechos y la realidad te demuestran otra cosa", expuso.

Triana se preguntó si en el mes transcurrido desde el crimen se habrá topado con los asesinos de su esposo "en la calle, en algún restaurante, camino al trabajo".

"Yo me pregunto si ellos de verdad estarán aquí o disfrutando un descanso después de haber ejecutado a Javier", abundó.

Asimismo, reconoció tener miedo de hablar sobre el asesinato. "Tengo miedo, más que por mí, por mis hijos (Tania y Francisco), porque se quedan en una situación de mayor vulnerabilidad y te das cuenta de que no hay gobierno, que no hay autoridad, realmente", sostuvo.

También consideró que en México "hacen falta más periodistas comprometidos como Javier Valdez".

"No quiero decir que quienes están en este oficio, en esta profesión, no hacen bien su trabajo. Pero sí hace falta más compromiso porque hay que tener también muy claro que muchos periodistas están al servicio del Gobierno. No quiero decir que sean la mayoría, pero si no trabajas en un medio independiente difícilmente puedes ejercer el oficio de periodista", acotó.

La manifestación en Culiacán fue organizada por el semanario Ríodoce, del que Valdez era cofundador, para exigir justicia, pero sobre todo paz para Sinaloa y para México, dijo Ismael Bojórquez, director editorial de la publicación.

"La exigencia central es el esclarecimiento también de los otros crímenes. La otra más general es por una Sinaloa en paz, por un México en paz y en contra de la violencia", dijo.

La marcha se realizó de manera simultánea en diferentes ciudades del estado y en diversas partes del país.

"Justicia", "No más violencia" y "Vivimos entre asesinos cobijados por la impunidad" eran algunos de los lemas que se leían en los letreros portados por los manifestantes.

Javier Valdez, de 50 años y premiado en múltiples ocasiones por su trabajo valiente sobre el narcotráfico, murió el 15 de mayo a manos de pistoleros que le dispararon varias ocasiones.

Desde el año 2000 en México han sido asesinados cerca de 100 comunicadores por su trabajo, y en lo que va de año han muerto siete periodistas y uno más está desaparecido. EFE

