A la cárcel una mujer que presuntamente ofrecía a su hija menor de edad a cambio de dinero

Una pareja fue enviada a prisión luego de que la Fiscalía los señalara como presuntos responsables de la explotación sexual de su hija de 13 años de edad.

Según la investigación del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Pereira, la procesada supuestamente entregó en repetidas ocasiones a José Ómar Velázquez a su hija, una menor de edad a cambio de recibir dinero y alojamiento.

Los investigadores establecieron que la madre de la menor la habría obligado a convivir y a sostener relaciones sexuales con el administrador de un hotel que les permitía quedarse a dormir allí, siempre y cuando, pudiera sostener relaciones con la menor.

En entrevista forense, la niña relató que su madre no solo la obligaba a sostener relaciones íntimas con Velázquez. Pero no él no era el único que abusaba de ella; según la menor, otros dos hombres la accedieron sexualmente. A cambio de los abusos la mamá recibía entre 100 y 200 mil pesos.

Asimismo, evidenció que la primera vez que Velázquez abusó de ella lo hizo de manera violenta, agarrándola por las manos y el cuello y exigiéndole estar con él, pues ya le había cancelado a la madre.

Tras un examen médico, el Instituto de Medicina Legal dictaminó el embarazo de la menor que al momento del examen era de 25 semanas. Además la menor, presenta problemas por baja de peso lo que la hace no óptima para la gestación.

Por este caso el ente acusador le imputó cargos a la capturada por los delitos de proxenetismo con menor de edad agravado y acceso carnal agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo.

A Velázquez, quien también fue judicializado y ahora permanece privado de la libertad por estos hechos, le fueron imputados los delitos por presunta demanda de explotación sexual agravada en concurso heterogéneo con acceso carnal violento con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.