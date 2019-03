Absuelven al Tuso Sierra en caso de falso testimonio contra Luis Alfredo Ramos

El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, había denunciado penalmente al Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el tuso Sierra, por los delitos de falso testimonio y fraude procesal.

Según la denuncia Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el tuso Sierra, había utilizado el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia para hacer falsas imputaciones contra el exgobernador de Antioquia y otras personas señalándolos de mantener vínculos con esa organización criminal.

Lo que en su momento alegó la Fiscalía General de la Nación como ente acusador y la defensa de Luis Alfredo Ramos era que para la época en la que el Tuso Sierra alegaba que hubo esos supuestos nexos, el señor Luis Alfredo Ramos Botero se encontraba en el extranjero como embajador de Colombia ante la Organización de Estados de Americanos.

En la Providencia el juez advierte que no hubo dolo por parte de Juan Carlos Sierra Ramírez de engañar o inducir en error a los funcionarios judiciales para obtener sentencia, agregan que si hubiese pretendido engañar a la justicia y perjudicar al congresista o incriminarlo falazmente habría entregado otro tipo de información, sin embargo la Providencia del juez insiste en que todo el tiempo el Tuso Sierra mantuvo su versión que permitía inferir que Ramos Botero no tenía conocimiento del origen de ese dinero porque no se conocían y no tuvieron ningún vínculo político ni de negocios.

El juez no desconoce las imprecisiones, confusiones y contradicciones en que incurrió el Tuso Sierra sino que además pero insiste en que la Fiscalía no presentó suficiente material probatorio que diera cuenta de que hubo mala fe en las declaraciones del Tuso Sierra con relación a la vinculación que tendría sus dineros con las campañas del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.