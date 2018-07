Ante la Fiscalía denuncian al alcalde de Sogamoso por violencia intrafamiliar

Por motivos laborales, Esperanza Pérez no pudo atender la entrevista con La W el pasado martes 17 de julio, pero al escuchar a su esposo el alcalde de Sogamoso, Sandro Condía, acusándola de haberlo golpeado en estado de embriaguez, decidió no callar y se dirigió a la Fiscalía para demandarlo por violencia intrafamiliar.

Pérez dijo al ente investigador que Condía la maltrata desde hace muchos años, no solo física sino psicológica y económicamente delante de sus dos hijos.

“El pasado sábado la Fiscalía no me recibió la denuncia por no ser día hábil y por eso decidí interponer la denuncia el martes por violencia intrafamiliar”, dijo.

Sostuvo que Condía se victimiza al señalarla como única responsable de los hechos que sucedieron el pasado fin de semana, en los que supuestamente ella fue la única agresora.

“Él me pegó en la cara y me lesionó el tobillo, por eso me dirigí al hospital de Sogamoso por los golpes que sufrí en varias partes de mi cuerpo”, sostuvo.

“Los hechos de violencia se venían presentando desde hace varios años, no solo este fin de semana, los queríamos superar en pareja y familia, sin embargo los abusos constantes físicos, psicológicos y económicos me llevan a no callar más”, dijo.