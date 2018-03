Así respondió exgerente Financiera de Triple A sobre presuntos dineros a campaña Santos

Esta fue la respuesta de la exgerente Financiera y General de la empresa Triple A de Barranquilla, dentro del marco del interrogatorio realizado por la Fiscalía, dentro del tema de los supuestos dineros que fueron aportados a la campaña del actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

La lectura del interrogatorio fue leída por el juez 15 penal municipal con funciones de control de garantías, Daniel Corrales:

¿Cómo se realizó la operación para cancelar dinero a la campaña Santos Presidente?: “Yo creo que ese tema de la campaña se ha magnificado, o puesto más color que lo que realmente tiene en el sentido. Alcance a ver un artículo de prensa que decía que de Triple A se habían sacado 150 millones de pesos para la campaña, que yo sepa no llegó a ser ese monto”, respondió Serrano.

Dentro de las consideraciones de la Procuraduría dentro de la audiencia a Ramón Navarro exgerente de la Triple A, se conoció de la presunta financiación de una campaña presidencial con estos dineros, y que esos mismos fueron a parar a un ex mandatario del distrito de Barranquilla.

----------------------------

“Julia, hay que sacar los dineros”: exgerente Financiera sobre salida de dinero en Triple A

Aseguró que dentro de esta actividad siempre recibió órdenes.

La exgerente Financiera y General de la Empresa Triple A explicó las salidas de dinero de esa empresa dentro del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía.

“A mí me llamaban a la oficina del Doctor Ramón Navarro Pereira, en ocasiones no siempre estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino Presidente de Inassa, y me daba la instrucción me decía: “Julia hay que hacer eso sacar los dineros. Se necesitaba una empresa intermediada que en la mayoría de los casos se hacía a través de Recaudos y Tributos, era una empresa del grupo entonces yo me encargaba de crear la orden de pedido, con mi firma electrónica, la firma electrónica del gerente general. La firma física era de protocolo, era con el fin de controlar, generarle una única copia a recaudos y tributos, presentaba la factura y a uno se la pagaban.”

Se conoció que en el interrogatorio Serrano señaló que habían varias formas de sacar dinero, una de ellas era por medio de los cheques, que según ella era una actividad normal de la empresa: “Había otra forma que era el cheque, estos cheques me llegaban por vías de Recaudo y Tributos. Yo le entregaba a Ramón Navarro, como el caso de unos cheques que por casualidad tengo registro”.