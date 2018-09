Carlos Mattos sería juzgado como reo ausente

Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación si el empresario investigado por el escándalo de Hyundai no resuelve la situación de la audiencia en su contra será juzgado como persona ausente.



Mattos no asistió a la citación de la Fiscalía en el consulado de Colombia en Madrid para que se adelantara la imputación en su contra argumentando que esta no debe hacerse por vía diplomática si no judicial.



La defensa de Mattos ha asegurado que el empresario esta dispuesto a asistir por videoconferencia en instalaciones de alguna instancia judicial española.



La Fiscalía también podría pedir una orden de captura internacional ante su resistencia a asistir a las audiencias programadas en Colombia.