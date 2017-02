Condenada por desfalco en Factor Group pidió perdón a las víctimas

La mujer fue condenada a 8 años de sentencia, al pago de 223 millones de pesos y debió pedir perdón a las víctimas por el desfalco en la entidad financiera.

"Nunca me imaginé estar de este lado de la justicia siendo señalada y cuestionada, que me enfrenta a una serie de delitos que me enfrentan a la decisión más difícil de mi vida"

Vélez se encuentra detenida en la actualidad en la cárcel de Yarumito Antioquia por haber participado en una estafa cercana a los 146 mil millones de pesos a mas de mil clientes de la firma Factor Group.