Contraloría confirma fallo por $4.016 millones contra exgobernador de Casanare

El exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez tiene otras millonarias condenas fiscales, que en solo dos casos (irregularidades en el Hospital Nuevo de Yopal e inversión de regalías en títulos Yankees) suman más de $35 mil millones.



El Despacho del Contralor General de la República confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría por valor de $4.016 millonespor el detrimento causado a los recursos de regalías en el Departamento de Casanare, por parte del exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, el exdirector administrativo de Planeación de la Gobernación, Luis Carlos Aponte Flórez, y la Asociación Luna Roja, representada legalmente por Andrés Velasco Apraez.



Los hechos que dieron lugar a la condena de responsabilidad fiscal tienen que ver con la no ejecución del Convenio Nº 025 del 30 de junio de 2009, celebrado entre el Departamento de Casanare y la Asociación Luna Roja que tenía por objeto cofinanciar la construcción de 332 unidades de viviendas de interés social zona urbana del Municipio de Yopal, del centro poblado El Morro, Municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Aguazul y Nunchía.



En el curso del proceso fiscal el órgano de control pudo establecer con certeza que, no obstante haberse autorizado de forma ilegal por parte de la Entidad contratante la entrega del 90% del anticipo de los recursos a la firma Cooperante, dicha Asociación no inició ni menos desarrolló las actividades previstas en el objeto contractual, lo que “claramente constituyó un menoscabo al erario”.



Otros fallos contra el exgobernador Flórez Chávez



Recientemente, en otra decisión de segunda instancia y por tanto definitiva, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal contra el mismo exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez por el daño patrimonial que trajeron las irregularidades que se dieron en la construcción del Hospital Nuevo de Yopal (Casanare) y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo.



En este caso, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de $24.584 millones.



Esto por la lesión al patrimonio público que representó el hecho de que suscribiera en 2011 un contrato leasing para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital, teniendo pleno conocimiento acerca del estado físico en que se encontraba su construcción, es decir sin haberse terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación de Casanare a pagar intereses por valor de $6.229 millones, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.



Y hace dos años, en 2015, la Contraloría General de la Republica profirió fallo con responsabilidad fiscal contra el mismo exgobernador por el detrimento patrimonial que significó para el departamento de Casanare la inversión de dineros de regalías en títulos Yankees que finalmente se vendieron a un menor valor del que se compraron, por lo cual debía responder por unos $11.165 millones.