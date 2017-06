Contraloría denuncia irregularidades en la contratación de los juegos Bolivarianos 2017

La Contraloría General de la República evidenció irregularidades en la selección por parte de Coldeportes del contratista a cargo de la interventoría de las obras que se adelantan para la celebración de los XVIII Juegos Bolivarianos 2017, que tendrán como sede a Santa Marta en noviembre próximo.



Se determinó que la firma seleccionada para adelantar la interventoría de las obras (el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social), le incumplió un contrato anterior a Coldeportes, por lo cual esta entidad adelanta un proceso de cobro coactivo en su contra, situación que no se tuvo en cuenta al momento de resultar escogido.



Adicionalmente, a pocos meses del inicio de estas justas deportivas, el organismo de control encontró obras con contratos firmados que aún no han iniciado y otras donde ni siquiera se han podido formalizar los mismos (Estadio de Atletismo y Pista de BMX).



Un contratista incumplido, pero “premiado”



El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, representado legalmente por Pascual Guerrero Aldana, fue seleccionado de manera directa por Coldeportes para esta labor a través del Contrato Interadministrativo No. 602 de 2016, suscrito por más de $1.402 millones de pesos.



Su escogencia se hizo sin que se llevara a cabo un exhaustivo estudio, análisis y verificación de las condiciones de experiencia y reconocida idoneidad y trayectoria del contratista, lo que llevó a la suscripción del contrato con una entidad a la que el mismo Coldeportes, mediante Resolución No. 001148 del 31 de agosto de 2012, ya había declarado en incumplimiento sus obligaciones contractuales.



En efecto, Coldeportes había establecido en el año 2012 un siniestro por más de $1.112 millones de pesos, suma sobre la que actualmente está adelantando un cobro coactivo por más de $232 millones de pesos, como saldo a favor de la entidad estatal.



A pesar de lo anterior, habiendo sido declarado en el pasado el incumplimiento del contratista, y existiendo un proceso de cobro coactivo en su contra adelantado por Coldeportes, llama fuertemente la atención de la Contraloría que hoy nuevamente se haya escogido al Fondo Mixto, como el contratista a cargo de la interventoría de los Juegos, además mediante la modalidad de Contratación Directa.



Obras sin iniciar y sin contratar



Estando a solo unos pocos meses del inicio de las competencias deportivas, la Contraloría pudo evidenciar que existen obras que, habiéndose suscrito los contratos para su ejecución, aún no han iniciado; y existen otras donde ni siquiera los contratos se han podido firmar.



Tal es el caso del Estadio de Atletismo cuyo Contrato # 001 de 2017 se suscribió el 18 de abril del año en curso por más de $8.390 millones de pesos, y verificadas las obras por parte de la Contraloría General de la República el pasado 30 de abril, no se había suscrito aún el Acta de Inicio de las mismas.



Aún más difícil es la situación de la Pista de BMX, donde a la fecha de verificación (30 de abril) el Convenio Interadministrativo entre Coldeportes y la Alcaldía de Santa Marta ni siquiera había sido suscrito.



Contratos y convenios para los Juegos



La ciudad de Santa Marta fue escogida como sede principal de los XVIII Juegos Bolivarianos 2017, por la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana – ODEBO, realizada en noviembre del año 2013.



Sin embargo, ante la inexistencia de escenarios deportivos para la práctica de disciplinas de alto rendimiento, o el incumplimiento de los existentes de las especificaciones técnicas requeridas para la celebración del certamen, el Gobierno nacional designó a Coldeportes como entidad responsable de la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para la realización de los juegos.



Durante la vigencia 2016, el Distrito de Santa Marta suscribió con Coldeportes 9 Convenios Interadministrativos por más de $74.262 millones de pesos, que representaron anticipos por más de $26.557 millones de pesos, en la mayoría de los casos equivalentes al 40% del valor de la contratación.