Corte estudia si define límite temporal para la práctica legal de abortos

El despacho del magistrado Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, estudia una demanda que pretende que se fije un tiempo límite para la práctica legal de abortos en Colombia, que podría establecer a partir de qué tiempo se estaría violando el derecho del que está por nacer.

La sentencia que despenalizó en tres casos específicos el aborto, no incluye ese límite, lo que a juicio del demandante, Andrés Dewdney Montero, pone en desventaja a la criatura que está cercana al nacimiento o en una edad gestacional avanzada. El demandante advierte que debe "establecerse si el interés del Estado en la protección de la vida del que está por nacer se debe incrementar o no en una etapa cercana al nacimiento, vs el derecho de la madre a abortar en los casos en que no constituye un delito".

Para la Procuraduría General de la Nación, en efecto debe existir un límite. Y el límite debe ser que los abortos "únicamente" puedan realizarse "antes de que sea posible la viabilidad extrauterina nasciturus".

"Cuando el feto sobrevive a su expulsión del útero materno o tiene la posibilidad de hacerlo, es claro que ya no existe una razón constitucional que justifique la desprotección de su vida, puesto que aun encontrándonos ante las tres causales de despenalización del aborto, la garantía de los derechos de las mujeres no se ve afectada si se ampara la vida del no nacido", dice el concepto de la exprocuradora Martha Castañeda.

La Corte solicitó el concepto de la Academia

Con fecha del 20 de enero, el despacho del magistrado Rojas le pidió a diversas facultades de medicina que conceptúen si "desde un punto de vista médico-científico, ¿deben fijarse límites temporales a la práctica del aborto, en las causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006". También pidió que informen "¿cuáles serían los fundamentos para la fijación de tales límites, tomando en cuenta las particularidades de cada causal?".



También ofició al Ministerio de Salud para que entregue los "actos administrativos que actualmente regulan la realización del aborto en Colombia, en los términos de las causales señaladas en la Sentencia C-355 de 2006; y las decisiones judiciales referentes a los actos administrativos que regulan la práctica del aborto en Colombia".

Y al Congreso para que entregue los "proyectos de ley que, desde el once (11) de mayo de 2006 hasta la fecha, se han tramitado en el Congreso de la República en relación con la fijación de límites temporales a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo".