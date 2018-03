Corte Suprema negó práctica de pruebas en proceso de extradición de Pedro Orejas

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó la práctica de pruebas en el proceso de extradición de Pedro Nel Rincón Castillo, mejor conocido como Pedro Orejas y dice que en Estados Unidos será juzgado por delitos distintos a los que está siendo requerido en Colombia. De esta forma, el alto tribunal frena la estrategia del esmeraldero de tumbar su extradición argumentando que no podía ser doblemente juzgado por los delitos de narcotráfico, lavado de activos o concierto para delinquir, con la pretensión de que se estudie si hay lugar a reconocer o no el non bis in ídem.

Según la Corte, Rincón, es juzgado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.