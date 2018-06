Defensa del suspendido Edwin Besaile cuestiona acción de la Fiscalía ante la Corte

Para el abogado defensor Jaime Granados, la Fiscalía debía presentar las respectivas pruebas ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, donde recientemente fueron desvirtuadas las mismas en contra del suspendido mandatario cordobés Edwin Besaile, a quien se le acusa de estar vinculado en el "cartel de la hemofilia".

Granados aseguró que frente a esta nueva acción judicial sienten tranquilidad.

"No existe ningún elemento material probatorio que vincule al gobernador Edwin Besaile en estos hechos. Estamos seguros que en el juicio prevalecerá la verdad y plena inocencia del gobernador Besaile. Pues esas pruebas las conocerá la Fiscalía, por qué no las llevó al Tribunal, no las conocemos y estamos seguros de poder refutar cualquiera que lleve a juicio", señaló el abogado Jaime Granados.

Así mismo, sostuvo que en este caso no se le podría dar crédito a lo que diga el cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

"Recordemos que el propio Tribunal dijo cómo creerle a un mentiroso, prófugo de la justicia como el señor Alejandro Lyons. Todo este caso se edifica solamente en las mentiras de Lyons. Hasta dónde va a seguir el señor Lyons huyendo de la justicia, no poniendo la cara a la justicia y además mintiendo", sostuvo el abogado.

La Fiscalía acusa a Edwin Besaile de los presuntos delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros en calidad de coautor y concierto para delinquir en condición de autor.