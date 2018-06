Denuncian al ex presidente de Santa Fe por supuesta manipulación de acciones del club

En medio del proceso del divorcio entre el ex presidente del Club independiente Santa Fe, César Augusto Pastrana y su ex esposa Nelly Jackeline Mendieta, la defensa de la mujer advirtió una supuesta manipulación de las acciones del equipo por parte del ex directivo.



En un documento sobre la separación de bienes de la sociedad conyugal conocido por la W Radio, la defensa de Nelly Jackeline denuncio que Pastrana "ha actuado ilegalmente en cuanto a la existencia y seguridad del patrimonio, especialmente en lo que tiene que ver con las acciones que la sociedad conyugal tiene en la empresa Independiente Santa Fe, para lo cual ha transferido luego del embargo una gran cantidad de acciones del 40.4% que la sociedad conyugal tenia en ese equipo y empresa."



Según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el ex directivo de Santa Fe supuestamente utilizó "escrupulosamente a sus propios hijos para traspasar acciones con el objetivo de causar prejuicios" a Mendieta, "lo cual constituye entre otros, el delito de fraude procesal y obstaculización de la justicia."

