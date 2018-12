Desarticulan banda dedicada a expedición irregular de licencias de conducción

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional desarrolló una operación policial que permitió la captura de 12 personas. Estas personas integraban un grupo delincuencial dedicado a la expedición irregular de licencias de conducción en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Guaviare y Magdalena.

Según lo expuesto por el Ministerio de Transporte, lo particular de esta estructura criminal era que lograban “cargar” la información de otros usuarios, en su mayoría menores de edad (de 16 a 18 años), a conductores que no asistían a los cursos teórico prácticos de conducción y/o que no estaban dispuestos a realizar los exámenes de reconocimiento médico.

Los “clientes”, sin importar que no supieran conducir, acudían a la banda para ahorrarse el 60% del costo de la licencia por primera vez, así como para reducir el tiempo de obtención de la licencia, en varios casos, este lapso era tan sólo de un día, toda vez que el trámite que solicitaban correspondía a una “refrendación” de la licencia con un historial robado.

Entre los capturados hay siete funcionarios públicos, quienes eran auxiliares administrativos de los organismos de tránsito de Malambo, San José del Guaviare, Bosconia, Ciénaga, Mompox. En la investigación, hasta el momento se ha logrado determinar que lograron “mover” más de 12.000 registros de manera irregular.

Es evidente que existe una relación negativa entre este tipo de prácticas criminales y la siniestralidad vial por impericia (no saber manejar), en lo corrido del presente año se han presentado por esta causa 808 siniestros viales en Colombia, hechos que han ocasionado la muerte de 183 personas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de Concierto para delinquir, Acceso Abusivo a Sistema Informático, Violación de Datos Personales y Falsedad Material en Documento Público.