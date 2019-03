El fallo que absolvió al médico del caso de Jessica Cediel

En 2018, el Juzgado 13 Penal Municipal con funciones de Conocimiento condenó al médico Martín Carrillo a 48 meses de prisión como autor responsable del delito de lesiones personales a título de dolo eventual.

El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Fabio David Bernal, tumba la condena del juez de primera instancia y decide absolver al médico al asegurar que no se demostró que el inculpado hubiese vulnerado los estándares de calidad que se requerían en el procedimiento médico que se realizó.

"Los responsables de ese daño en la víctima son el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y el Laboratorio distribuidor del medicamento Hialucorp”.

Dice el fallo que el médico no sabía que la sustancia aplicada provocaría los resultados finalmente conocidos y tenía desconocimiento que se trataba de un producto fraudulento, es decir, que el contenido del frasco era realmente silicona líquida.

En el documento se indica que Carrillo adquirió la sustancia Hialucorp por parte del distribuidor autorizado por el importador Medical Advance System. Se comprobó además que el médico tenía las competencias académicas para realizar la inoculación del producto, que el producto no estaba restringido para obtener mayor volumen de los gluteos y que el procedimiento se realizó en un consultorio avalado por la secretaria de salud.

El Tribunal señala que la sustancia que contenía el Hialucorp no correspondía con ácido hialuronico, si no silicona líquida y no se puede inferir que Carrillo tenía conocimiento que la sustancia que estaba aplicando en realidad era otra y que esta era una sustancia fraudulenta a partir de los registros Invima.

Dice además que el Invima no realizó alertas sobre el uso del Hialucorp y la única señal que se lanzó al campo médico fue precisamente el caso de Jessica Cediel.

"Existen incertidumbres sobre si para el año 2009 Carrillo pudo o no conocer sobre las modificaciones que se hicieron al producto sanitario de Hialucorp".

Para el Tribunal es extraño además que aunque Carrillo denunció en el 2011 lo que estaba ocurriendo con el producto la motivación de la resolución por la cual se canceló el registro sanitario fue la falta de importación.

En la decisión la alta corporación ordena investigar a Aldemar Perez y Abelardo Guerrero, quienes fungían como representantes legales del registro sanitario Invima correspondiente al producto Acido Hialuronico Hialucorp Bellaform, y Omar de Jesús Agudelo y William Zuñiga, personas encargadas del área comercial de la compañía.

Señala la defensa del Médico que desde que inició el juicio la Procuraduría General de la Nación también pidió absolución para Martín carrillo.

Ahora el caso se va a la Corte, pues la defensa de Cediel interpuso recurso de casación en el que se asegura que existen pruebas suficientes para evidenciar que el médico le mintió cuando le habló sobre el procedimiento y le aplicó una sustancia que la afectó en su salud y trabajo.