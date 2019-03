En libertad miembro de familia Chaux, señalados de ser testaferros del “Negro Acacio”

El pasado 13 de febrero, la Fiscalía General de la Nación capturó al ciudadano colombo-brasileño José Hugo Chaux Cuéllar, su esposa Luz Stella González Cuéllar y su hijo, José Hugo Chaux González, señalados como supuestos testaferros de alias Negro Acacio.

Según la Fiscalía, estas personas serían propietarias de varios bienes en Bogotá, Meta (Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán) y Guaviare (San José del Guaviare).

El ente acusador señaló a estas personas por los delitos de lavado de activos en concurso con concierto para delinquir durante una audiencia en los juzgados de Paloquemao.

Allegados a la defensa de los Chaux cuestionaron en su momento que entre las pruebas se encuentra el testimonio de Fernando Bahamón Céspedes, presunto miembro de la guerrilla y quien ha sido señalado de ser un falso testigo.

La W conoció en primicia que un juez de Bogotá dejó en libertad a José Hugo Chaux González, al considerar que no representa un peligro para la sociedad y el proceso. Además, determinó que no hay riesgo de no comparecencia.

Dijo el juez que no se ha acreditado que el incremento patrimonial sea injustificado.

Cabe señalar que la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de la defensa de dejar en libertad al joven.