En maletines se paseaban por Barranquilla los dineros de la Triple A

Durante la audiencia de medida de aseguramiento del señor Ramón Navarro ex gerente de Triple A, se conocieron detalles de cómo era la defraudación al interior de la empresa.

El Juez 15 penal municipal con funciones de control de garantías, Daniel Corrales señaló durante la audiencia varios testimonios de personal de seguridad y escoltas, los cuales detallaron de qué forma iban a los bancos retiraban el dinero, y luego entregaban el efectivo al ex gerente de la Triple A Ramón Navarro:

“El señala que sacaban cheques a su nombre, que decían que lo fuera a cambiar, y que una vez lo cambiara los entregaba a mi jefe Ramón Navarro. Hice grandes movimientos que consistían en ir a recaudos y tributos, y allí un señor de nombre Juan Reyes me entregó un morral lleno de dinero para llevarlo a la Triple A. Dinero que se lo entregué a Ramón Navarro, eso lo hice en Recaudos y Tributos dos veces. También fue al Banco de Occidente en compañía del señor Jorge Londoño”.

El dinero era transportado en maletines, según el testimonio de los encargados de trasladarlos de un lugar a otro: “En varias ocasiones el señor Edmundo Rodríguez y Ramón Navarro se reunían con señor de nombre Amaris, y en una oportunidad, los jefes le entregaron al señor Amaris un maletín de los que registramos en los bancos llenos de dinero”.

Se conoció también como estos dineros además de ser recogidos por el personal de seguridad de la empresa eran transportados en los mismos carros de la empresa:

“Si es cierto que se movían altas sumas de dinero, en vehículos de la empresa de la Triple A, yo participé en el transporte de estos dineros, que me pregunten. Estando bajo las ordenes de un señor Oscar Ortega Coordinador de seguridad de la Triple A”.

Por último, dentro de las consideraciones de la Procuraduría dentro de la audiencia, se conoció de la presunta financiación de una campaña presidencial con estos dineros, y que esos mismos fueron a parar a un ex mandatario del distrito de Barranquilla.

“Esos dineros no se sabe a dónde fueron a parar, cuál fue el destino de ellos, se habla incluso de la financiación de una campaña presidencial, que fueron a parar dicen a un ex mandatario de la ciudad, que esos dineros no han sido reintegrados, que igualmente puede verse perjudicada la prestación del servicio público domiciliario”, señaló el juez dentro de las consideraciones.

Ramón Navarro en el día de ayer fue cobijado con detención domiciliaria, según el juez la decisión fue tomada teniendo en cuenta su edad (66 años) y que no se consideró que la medida solicitada por la Fiscalía fuera la más adecuada.