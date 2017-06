Entutelan selección de terna de quién manejará los dineros de la Rama Judicial

La tutela fue interpuesta contra la Comisión Interinstitucional de la Rama judicial y el Consejo Superior de la Judicatura por Ernesto Orlando Benavides, uno de los candidatos a ocupar el puesto de director ejecutivo de administración judicial; es decir, quien se encargará de manejar los 3.5 billones de pesos para distribuir en la justicia cada año.



Según la tutela, hubo varias irregularidades en la selección de la terna en la que fueron escogidos José Mauricio Cuestas Gómez, Liliana María Hurtado Londoño, y Marcela María Yepes Gómez.



Dice el denunciante que incluso, aunque él obtuvo 150 puntos por encima de los puntos de Hurtado y Yepes, no lo incluyeron en la terna, y sí a Cuestas Gómez, quién fue rechazado en el 2015 por no cumplir con los requisitos.



"Fue rechazado mediante el acuerdo 015 del 9 de diciembre de 2015, por el Consejo de Gobierno Judicial, por requisitos (de 20 años) entonces si no los tenía ¿cómo pudo obtener una calificación de 80 puntos en la hoja de vida?, ¿fue un error de quienes evalúan? O de manera deliberada el aspirante hizo incurrir en error a los evaluadores", dice el documento.



El aspirante le está pidiendo a la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que suspenda provisionalmente el proceso de selección y en su efecto que se vuelva a elegir terna. "Es importante que el juez de tutela revise y califique la verdad de estas aseveraciones".