Envían a cárcel a exalcaldesa de San Vicente de Chucurí por obra que nunca funcionó

Se trata de Emilce Suárez Pimiento, ex alcaldesa del municipio de San Vicente de Chucurí, quien contrató en 2008 la obra del acueducto que beneficiaría a 100 familias con una inversión de mil millones de pesos.

La ex mandataria contrató sin permiso del Concejo municipal y además liquidó y terminó el contrato sin verificar que se cumpliera el objeto, Adicionalmente, la Fiscalía demostró que no fueron comprados materiales de calidad ni se contó con personal idóneo para la ejecución de obra, por esta razón la tubería se estalló en una prueba porque no aguantó la carga hidráulica. Finalmente, quedó documentado que jamás se cumplió con el objeto del contrato, pero sí fue pagado en su totalidad.

Un juez la sentenció a 14 años de prisión, además al representante legal del consorcio Lizama III, encargado de ejecutar la obra, Libardo Angulo Rojas, recibió 9 años de prisión, al igual que Edgar Uribe, interventor del proyecto.