Envían a la cárcel a liquidadora del hospital San Francisco de Asís

El Juzgado Primero Penal Ambulante de Quibdó ordeno medida de aseguramiento intramural en contra de Blanca Elvira Cortés, de ex agente liquidadora del hospital San Francisco de Asís de la capital chocoana.



De acuerdo con la investigación adelantada por la fiscalía la abogada celebró un contrato por un valor de $1.339’000 .000 para digitalización del archivo de la IPS

Y en dicho convenio no se realizaron las debidas cotizaciones, se eligió a un contratista que no tenía el músculo financiero suficiente para la ejecución del contrato y al que la ex agente liquidadora hizo pagos $713’000.000, sin que el contratista terminara las labores encomendadas.



Cortés Tendrá que responder por delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo.