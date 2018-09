Ex subdirector del DAS busca tumbar condena por crimen de Jaime Garzón

La defensa del exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, radicó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá con el cual busca tumbar la condena emitida en su contra por el crimen del periodista y humorista.

Según un juez, Narváez fue un determinador del crimen, después de que el ex jefe paramilitar Carlos Castaño ordenara su asesinato. Sin embargo, la defensa del exfuncionario solicita no darle credibilidad a los testimonios de los ex paramilitares “Don Berna” y Salvatore Mancuso.

Diecinueve años después del asesinato del humorista Jaime Garzón Forero, el pasado 14 de agosto un juez de Paloquemao condenó a 30 años de prisión, en primera instancia y en papel de determinador, al exsubdirector operativo del extinto DAS.

Cabe recordar que al momento de producirse esta condena, Narváez ya cumplía una condena por chuzadas ilegales del DAS y se encuentra detenido en el Batallón de comunicaciones de Facatativá.