Fiscal reitera que ‘El Paisa’ y Márquez no tienen cuentas pendientes con la justicia

Sobre la carta de los exjefes guerrilleros Iván Márquez y el Paisa, de estar fuera del proceso de paz, El Fiscal general de la Nación reiteró que no existen elementos delictivos para imputarles ni emitir orden de captura en su contra.

"Si no hay incursión en delitos ¿a qué le temen? No pueden temerle a la paz”.

He hablado con el expresidente Santos, quien ha manifestado desde España que el fiscal debería hacer mucho más para que le llegue el mensaje al Paisa y a Márquez para que se reincorporen al proceso de paz. Yo le he pedido a Santos que haga mucho más para que le llegue el mensaje a Márquez y al Paisa de que no tienen cuentas pendientes en Colombia...inclusive podemos hacer mucho más ambos para que les llegue el mensaje y se reincorporen al proceso de paz."

Dijo que Colombia los quiere en la paz y no en el conflicto armado.