Fiscalía hace fuerte llamado de atención a funcionarios judiciales por caso Hyundai

El pasado jueves 7 de junio, durante la audiencia en contra del juez Reinaldo Huertas por la manipulación del reparto del proceso de Hyundai, el fiscal del caso, Daniel Hernández, reveló que el empresario Carlos Mattos habría pagado 2.000 millones de pesos a los funcionarios judiciales que estuvieron detrás del ilícito.

“Carlos Mattos y David Durán contactan a Dagoberto Rodríguez, suboficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito y se reúnen para determinar qué posibilidades había de acceder a las medidas cautelares que requería Mattos para fortalecerse en su proceso de negociación. Es así como Rodríguez contacta a Reinaldo Huertas, para tomar una decisión que favorezca a Mattos, lo concertan y accede”, relató Hernández.

El fiscal también hizo un fuerte llamado de atención a la administración de justicia que se ha corrompido:

“Lo que observamos acá es a un juez que acepta ofrecimientos, (los) recibe y genera la idea criminal de cómo lograr el reparto automático a su despacho (…) decían ‘tenemos que buscar una forma de asignar este proceso al juzgado, no podemos perder este negocio’. Observará que esto muestra la gravedad de los hechos, (pues) es la total defraudación a la sociedad por parte de funcionarios públicos”

Por otra parte, dijo el funcionario que los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema de justicia por culpa de trabajadores judiciales inmersos en casos de corrupción.

“Se concertaron funcionarios públicos con el fin de lograr los intereses de un particular a cambio de dinero (…) esto demuestra que la sociedad a veces tiene razón en no creer en la administración de justicia. ¿Qué podrán pensar los ciudadanos que se presentan y hacen sus filas en los juzgados de reparto? Yo no puedo tener acceso a las posibilidades que tiene Mattos de poder escoger mi juez”, advirtió el fiscal.

Este viernes 8 de junio, un juzgado decidirá si envía a una cárcel o deja en libertad a Reinaldo Huertas.