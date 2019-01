Fiscalía revela pruebas sobre envío de grabaciones de la DEA a la Corte

Luego de que el fiscal negará las acusaciones que el periodista Daniel Coronell realizó en su columna de opinión donde acusaba al jefe del ente acusador de estar relacionado con audios de la DEA, la fiscalía reveló lo que serían más evidencias de que esto no sucedió.

De acuerdo con el periodista, Néstor Humberto Martínez envío incompletas las grabaciones que permitieron la extradición del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Sin embargo, la Fiscalía ha publicado una serie de pruebas que desmentirían estas afirmaciones:

3/9 #ElFragmentoPerdido - Por interés general se divulga el primer audio remitido a la @CorteSupremaJ en el que se menciona a “Néstor Humberto”. Se habla de invitar a unas reuniones al Fiscal, las cuales nunca se llevaron a cabo. El Fiscal NO conoce a Leonardo Pinilla pic.twitter.com/mncLh2NWDv

5/9 #ElFragmentoPerdido - 2do audio remitido a Corte en que se menciona a Fiscal.Allí no se dice que al “desayuno” haya concurrido el Fiscal, como se afirmó en Comisión Acusaciones.Fiscal NO conoce a Leonardo Pinilla y no ha estado en reuniones con Luis A. Ramos y Rodrigo Noguera pic.twitter.com/i45syzAusx