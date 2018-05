Formulan cargos contra Raúl Arboleda, ex alcalde de Palmira

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos por el delito de prevaricato por acción contra Raúl Alfredo Arboleda Márquez, ex alcalde de Palmira (Valle del Cauca), por irregularidades en el tema pensional.

El ex mandatario, que gobernó en el período 2008-2011, habría terminado de forma anticipada el acuerdo de reestructuración de pasivos, desconociendo que aún faltaba por cumplir la constitución de un fideicomiso.

Según la Fiscalía, dicha obligación había sido adquirida en el acuerdo de reestructuración del año 2000, por lo que, al parecer, habría contrariado lo dispuesto en la Ley 550 de 1999.

En la audiencia, el ex alcalde no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No se le dictó medida de aseguramiento, más sin embargo continúa vinculado al proceso.