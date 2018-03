Futuro de Edwin Besaile se decidirá el 27 de abril

El próximo 27 de abril un magistrado del tribunal de Bogotá decidirá si envía a la cárcel o deja en libertad al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile.

A la salida del Tribunal, el gobernador dijo que esperan salir en libertad y reiteró su inocencia.

“Yo no tengo nada que ver con el cartel de la hemofilia, yo fui el que denuncié desde el principio los hechos, hemos presentado todas las pruebas suficientes para salir en victoria (…) desde que llegue a la gobernación pare todo el tema de la corrupción, no solo el tema hemofilia si no también el tema de ciencia y tecnología”, dijo Besaile.