Hacker Maria Alicia Pinzón mencionó al expresidente Uribe en interrogatorio

Según reveló la emisora "la hacker relata que habló con el ex alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado, sobre supuestas informaciones que tenían como víctima al ex presidente Álvaro Uribe. Datos que tenían que ver con las Farc e investigaciones en contra del ex mandatario."

Pinzón cuenta que supuestamente envío la información al ex presidente con el señor Alvarado y éste la entregó a través del jefe de seguridad.

Por otro lado la hacker aseguró que la contactó Miriam Margot Martínez, ex directora de la Uaesp en Bogotá, para que hiciera seguimientos a los principales protagonistas del “carrusel de contratos” Manuel Sánchez, Álvaro Davila, Emilio Tapia y Carlos Parrado.

Martínez es investigada dentro de este mismo escándalo.

La mujer también le habría pedido indagar sobre contradictores del gobernador de Nariño Camilo Romero, hijo del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero.

Tambien habría solicitado conocer los detalles de las actividades desarrolladas por ex funcionarios de la alcaldía durante la administración del ahora congresista Gustavo Estupiñán.

Pinzón habla sobre Alex Chamorro, un agente del CTI que habría hecho solicitudes para supuestos clientes en Ecuador y Colombia, además de peticiones especiales que provenían, de acuerdo al interrogatorio, del congresista Gustavo Estupiñán.

Por ultimo Caracol Radio reveló que la hacker contó que hizo un trabajo de búsqueda que incluía al ex presidente Juan Manuel Santos, algunos ministros de su gabinete y otras personalidades de la política.