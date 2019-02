Hermano de Teófilo Gutiérrez es denunciado ante la Fiscalía por haber agredido a su pareja

Un caso de maltrato involucra al hermano del delantero del Atlético Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez.

María Alejandra Galán denunció que su pareja David Gutiérrez Roncancio la agredió el pasado fin de semana en un apartamento del barrio Simón Bolívar.

Además, se conoció también que por estos hechos la mujer acudió a las instalaciones de la Unidad de Reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia contra Gutiérrez, por violencia doméstica.

“Se va detrás mío y comenzamos a discutir, me coge por el cabello y me tira al suelo. Pero antes de esto me había pegado una trompada en la oreja derecha y me saca sangre, yo quedo en el suelo llorando”, señala la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía.