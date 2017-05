Imputan cargos a cuatro exdirigentes del Banco Agrario

La Fiscalía General señaló por el delito de administración desleal de recursos al ex presidente comercial de Banco Agrario, Alejandro Jiménez; la ex vicepresidente comercial, Mónica Santamaría; al ex vicepresidente jurídico, Hernando Gómez y al ex gerente de asesoría jurídica de negocios, Juan Carlos Orjuela.



Se trata de las supuestas irregularidades del crédito otorgado a Navelena por $120.000 millones para recuperar la navegabilidad por el río Magdalena en el año 2015, procedimiento que se habría realizado de manera irregular por parte del comité del banco.



Una de las empresas beneficiadas con el crédito fue Odebrecht.



El ente acusador no solicitó la medida de aseguramiento a los cuatro investigados, al considerar que no representan un peligro para la sociedad y para el proceso.